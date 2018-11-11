Жену Мамаева снова начали шантажировать

Жена футболиста Павла Мамаева Алана призналась, что неизвестные продолжают шантажировать ее и вымогают деньги, угрожая тем, что они выложат компрометирующие материалы в интернет. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Мамаева выложила скриншот переписки из Telegram, где неизвестный под ником «Кеша Кеша» утверждает, что выставит в публичный доступ ее домашние фото и видео, а также опубликует все переписки, в том числе диалог ее супруга с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Шантажист отмечает, что дает Мамаевой несколько дней на раздумья.

Скажите почему никто из правоохранительных органов не может их поймать? Уже куча заявлений лежит...... они взламывают стольких людей, выставляя личные архивы в Инстаграм людей, кто имеет много подписчиков! Что вообще происходит? Почему наши системы безопасности не работают ????? Фото опубликовано @alana_mamaeva

Под фотографией жена футболиста возмутилась бездействию полиции. «Скажите, почему никто из правоохранительных органов не может их поймать? Уже куча заявлений лежит, они взламывают стольких людей, выставляя личные архивы в Инстаграм людей, кто имеет много подписчиков!» — написала она.

29 октября в социальных сетях появились интимные фотографии российских звезд и бизнесменов. В числе опубликованных фотографий были откровенные снимки футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы, певицы Юлии Ковальчук и бизнесмена Дмитрия Якубовского с его женой.

За две недели до этого жена полузащитника футбольного клуба «Краснодар» призналась, что ее шантажируют и угрожают выложить в сеть интимное фото супругов. После этого бывшая модель удалила свои аккаунты в соцсетях.

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