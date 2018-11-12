Кремль раскрыл подробности контактов Путина в Париже

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп намерены провести встречу на полях саммита «Группы двадцати» в Аргентине, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 12 ноября.

По его словам, в числе прочего стороны намерены обсудить ситуацию вокруг решения США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Песков также добавил, что общение лидеров было кратким, они обменялись «буквально парой слов».

Пресс-секретарь российского президента также уточнил, что Путину удалось «минуту или две поговорить» со многими из 70 глав государств, которые присутствовали на торжестве по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. При этом, по словам Пескова, в ходе торжества Путин не имел возможности поговорить с президентом Украины Петром Порошенко.

Полноформатные переговоры Путина и Трампа в Париже были отменены по запросу французской стороны. Местные власти не хотели перетягивать внимания от празднества.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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