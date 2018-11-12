«Реал» определился с главным тренером

Сантьяго Солари останется на посту главного тренера мадридского «Реала» до конца сезона-2018/19. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на Королевскую испанскую футбольную федерацию.

«Все в порядке. "Реал" позаботился о новом контракте, и у команды больше нет проблем», — заявили в федерации.

Аргентинец пробыл в качестве исполняющего обязанности две недели — таков максимальный срок, возможный по регламенту Ла Лиги. За этот период «сливочные» одержали четыре победы во всех турнирах. 1 ноября мадридцы обыграли «Мелилью» в матче 1/16 финала Кубка Испании (4:0), 3 ноября — «Вальядолид» в чемпионате Испании (2:0), 7 ноября — чешскую «Викторию» в четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов (5:0) и 11 ноября — «Сельту» в матче чемпионата Испании (4:2).

На посту главного тренера Солари сменил Хулена Лопетеги, которого уволили 29 октября. Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов команды.

Будучи футболистом, Солари дважды выигрывал Ла Лигу (2001, 2003) и становился победителем Лиги чемпионов (2002) в составе «Реала». После окончания игровой карьеры аргентинец вошел в тренерский штаб мадридцев.

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