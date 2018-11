Фанат набросился на Моррисси, вызвал панику и сорвал концерт

Youtube / Tamago Sandwich

Поклонник сорвал выступление бывшего лидера группы The Smiths Стивена Моррисси в Сан-Диего. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

Фанат залез на сцену во время исполнения песни Every Day Is Like Sunday и прорвался к музыканту через охрану, крепко обнял его и оттолкнул от микрофона. Мужчину схватили при помощи удушающего приема, а Моррисси увели со сцены.

Представители музыканта заявили в Facebook, что не рассматривают действия поклонника как попытку сорвать выступление или причинить артисту вред: «Фанаты попросту делают то, что они делали на протяжении 30 лет». Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

