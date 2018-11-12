Влиятельных россиян разрешили судить в других регионах

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Конституционный суд России разрешил передавать дела обвиняемых в другие регионы, если подсудимые имели связи и пользовались авторитетом по месту совершения преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Раньше Уголовный кодекс разрешал изменять регион рассмотрения дела только в двух случаях: если все судьи первоначального суда подлежат отстранению в связи с личной заинтересованностью или же обвиняемые угрожают жизни и здоровью участников процесса и проходят по одной из семи тяжких статей УК, например бандитизм или захват власти. Теперь Конституционный суд признал законной передачу дел в другие области, если у обвиняемого есть возможность «влиять на деятельность государственных и общественных институтов и общественное мнение на территории, подпадающей под юрисдикцию суда, вызвать недоверие к легитимности будущего судебного решения и поставить под сомнение беспристрастность судей». По мнению суда, такое влияние могут иметь представители власти, бизнеса, криминала или люди, связанные с ними.

Суд вынес такой вердикт в связи с жалобой бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Осенью 2017 года Верховный суд передал его дело на рассмотрение из Владивостока в Москву в связи с тем, что Пушкарев имеет связи в органах власти и бизнес-структурах региона, а также может распространять через подконтрольные СМИ ложную информацию о ходе следствия. В 1998 году Конституционный суд уже признавал такую практику незаконной, однако сейчас изменил свое решение.

Юристы считают, что доказать наличие авторитета обвиняемого крайне сложно. Кроме того, суд не вывел четких критериев, по которым будут выбирать новый регион для рассмотрения дела. По мнению адвокатов, такое решение будет способствовать произволу при изменении места суда и позволит сторонам злоупотреблять этой нормой для наиболее благоприятного исхода дела.

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