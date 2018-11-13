В правительстве испугались снижения цен на жилье

Важно не допустить снижения цен на жилье в России до уровня себестоимости строительства. Об этом во вторник, 13 ноября, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, передает РИА Новости.

По словам чиновника, при чрезмерном удешевлении квадратных метров застройщикам будет невыгодно работать, что в дальнейшем может спровоцировать коллапс рынка недвижимости.

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Якушев отметил, что регионам, где спрос на жилье высок, это не грозит. В качестве примера он привел Москву, Московскую и Тюменскую области. «А вот коллег с Алтая это волнует, потому что разница между себестоимостью и ценой там небольшая», — цитирует министра агентство.

«Мы сегодня над этим серьезно работаем. Это, наверное, самый большой вызов, который нам сегодня надо преодолеть», — добавил Якушев.

По данным аналитиков, в Москве пока не наблюдается заметного роста цен на жилье несмотря на то, что минувшим летом для застройщиков были ужесточены правила ведения бизнеса. Многие эксперты прогнозировали резкий ценовой скачок, но в итоге его не произошло: росту средних по рынку недвижимости показателей помешал вывод новых проектов со стартовой стоимостью квадратных метров.

Цены на жилье в России планомерно снижались с 2015 года из-за ухудшившейся общеэкономической ситуации в стране.

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