Российские приставы заказали суши у алиментщика и устроили засаду

В Томской области судебные приставы поймали алиментщика, занимающегося приготовлением и доставкой суши, сделав у него заказ домой к одному из сотрудников, передает «Интерфакс».

На мужчину, задолжавшего 70 тысяч на содержание ребенка и еще 30 тысяч по штрафам ГИБДД, составили административный протокол. Ему также назначили 20 часов обязательных работ.

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Установить местонахождение должника приставам удалось с помощью «ВКонтакте», где сушист разместил контактную информацию для клиентов.

К настоящему времени мужчина официально зарегистрировался как предприниматель и погасил все долги.

Ранее, 12 ноября, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что число россиян, ставших невыездными из-за долгов, выросло на 62 процента — до шести миллионов человек. С начала года сотрудникам ведомства удалось взыскать с 300 тысяч должников более четырех миллиардов рублей.

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