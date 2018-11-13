Ведущий Top Gear попал в аварию

Ведущий британской программы Top Gear Крис Харрис (Chris Harris) попал в ДТП во время работы над материалом для автомобильного журнала. Об этом сообщает BBC News.

Авария произошла 12 ноября на территории округа Монмутшир в Уэльсе. Харрис находился за рулем черного Porsche GT3 Touring, когда он врезался в пикап, выполнявший разворот.

Вместе с Харрисом в автомобиле ехал старший менеджер журнала Top Gear Уай Уоллей (Wye Valley). По данным журналистов, в ДТП никто не пострадал, однако оба транспортных средства были серьезно повреждены.

Харрис и еще четыре ведущих работают в Top Gear с 2016 года. Их позвали в шоу после того, как программу покинул Джереми Кларксон. Корпорация «Би-би-си» уволила его из-за избиения одного из продюсеров, однако вслед за Кларксоном ушли и его соведущие — Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй.

Вскоре после выхода первого сезона с новым ведущими пользователи сети отметили, что шоу изменилось в худшую сторону. По мнению зрителей, команде не удалось передать атмосферу старого Top Gear.

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