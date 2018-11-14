Россия обеспокоилась непредсказуемостью США

Непредсказуемость США вызывает в Кремле глубокую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь» в среду, 14 ноября.

«То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, тоже ни для кого не секрет, и об этом все уже говорят абсолютно открыто. Тем более эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира — это, конечно, предмет для глубокой обеспокоенности всех», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что в связи с этим сложно предсказать, какие могут быть новые антироссийские санкции США, однако не вызывает сомнений то, что эти рестрикции навредят отношениям двух стран.

7 ноября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт анонсировала второй пакет антироссийских санкций. По ее словам, Вашингтон не может удостовериться в соблюдении Россией законодательства о химическом оружии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что США вводят санкции против других стран исключительно для решения своих внутриполитических задач. Он также сравнил эту политику с миной замедленного действия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!