В сети засмеяли куклу самого сексуального мужчины года

В сети раскритиковали куклу английского актера Идриса Эльбы и подняли производителей на смех. Полные возмущения посты появились в Twitter.

Британская компания по производству игрушек Emperis представила фигурку актера Идриса Эльбы на своем сайте. Стоимость игрушки 1100 долларов. Однако пользователи сети посчитали, что кукла совсем не похожа на прототип.

«Это реально должна была быть фигурка Идриса Эльбы? Они вообще когда-либо видела Идриса? Они вообще когда-либо видели человека?» — написал юзер с ником @BunnySuicida.

Другой пользователь поддержал дискуссию и сравнил фигурку Идриса Эльбы с неудачным бюстом нападающего Криштиану Роналду, который появился в марте у терминала международного аэропорта на португальском острове Мадейра.

Некоторые уловили сходство куклы с Романи Малко: «Почему кукла Идриса Эльбы выглядит, как тот чувак из "Сорокалетнего девственника"?» — спросил @Kehudd.

Emperis создают эксклюзивные игрушки ручной работы с 2010 года. Покупатели могут приобрести не только куклу, но и отдельные детали, например одежду, ботинки и прочие аксессуары.

Ранее в ноябре журнал People объявил Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной 2018 года.

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