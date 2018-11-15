LuisaViaRoma подготовилась к праздникам

Итальянский ретейлер LuisaViaRoma подготовил к рождественским праздникам капсульную коллекцию Home for the Holidays. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, 15 ноября.

Линия разработана в сотрудничестве с ведущими итальянскими брендами: Alberta Ferretti, Moschino, Emilio Pucci, Attico, Versace, Marni, Missoni, Giuseppe Di Morabito. В коллекцию вошли джемперы, футболки с текстовыми принтами, аксессуары, а также вечерние и коктейльные платья.

Фото: LuisaViaRoma 1 /11

В преддверии праздников был также оформлен концептуальный магазин LuisaViaRoma во Флоренции. Новый креативный декор Home for the Holidays в сдержанных, но выразительных оттенках разработан известным дизайнером интерьеров Кристиной Челестино.

Кристина Челестино — итальянский дизайнер интерьеров, выпускница факультета архитектуры в университете Венеции IUAV. В 2009 году основала бренд Attico Design, специализирующийся на производстве ламп и предметов мебели. Среди ее работ — проект Atomizer для бренда Seletti, часть постоянной коллекции выставочного центра Триеннале в Милане (Milan Triennale). Челестино сотрудничает с такими компаниями, как Alpi, Atipico, BBBemmebonacina, Budri, Durame, Fendi, Fornace Brioni, Flexform, Ichendorf, Mogg, Paola C., Pianca, Seletti, Tonelli Design и Torremato. В 2016 году дизайнер получила специальный приз «Выбор жюри» на премии Salone del Mobile, в 2017 году — международную премию EDIDA.

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