В российском футболе отменят понедельники

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных изменениях в чемпионате. Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

«Мы хотим отказаться от понедельничных матчей. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, с тем чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между встречами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает», — заявил он. Прядкин отметил, что данный вопрос продолжает обсуждаться.

«Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках», — добавил Прядкин.

Матчи по понедельникам в РПЛ отличаются низкой посещаемостью. К примеру, встреча между «Рубином» и «Крыльями Советов», прошедшая 1 октября, собрала всего 6 374 зрителей на «Казань-Арене» при вместимости стадиона в 45 379 зрителей. Матч между «Анжи» и «Енисеем» 5 ноября собрал всего 3 050 зрителей (11 процентов от максимальной посещаемости).

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