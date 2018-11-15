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Украина анонсировала новые антиукраинские санкции

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Секретарь Совета национально безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов объявил о подготовке нового проекта санкций против украинских предприятий, сотрудничающих с российским оборонным комплексом. Об этом сообщает ТАСС.

Турчинов анонсировал новые санкции, комментируя ситуацию с выборами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). «Я уверен, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых выборов на оккупированных территориях (Украина считает, что Россия оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил секретарь украинского Совбеза.

Он уточнил, против кого именно будут введены санкции. «В санкционный пакет войдут украинские предприятия, которые сотрудничают с оборонным комплексом России или усиливают ее оборону», — объяснил Турчинов. По его словам, предложения по ограничениям подготовит Верховная Рада и Кабинет министров.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 марта этого года. Победу на них одержали на Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Нынешнее украинское руководство рассматривает санкции как элемент своей внешней политики в отношении России. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил в мае этого года, что усиление санкций против России приведет к разрушению ее экономики.

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