Подсчитаны потери российской экономики от санкций

Санкции, введенные США и Евросоюзом, за четыре года привели к снижению темпов роста российской экономики на шесть процентов, отмечается в исследовании Bloomberg.

По оценке аналитиков, ВВП России оказался на 10 процентов меньше, чем прогнозировалось в 2013 году, до присоединения Крыма. На снижение темпов роста экономики повлияло в том числе и падение цен на нефть, но, как подчеркивается, главным негативным фактором стали внешние ограничения.

Скотт Джонсон, аналитик Bloomberg Economics в Лондоне, подчеркнул, что главной причиной потерь российской экономики стало устойчивое воздействие санкций и постоянная угроза введения новых. В то же время, хотя карательные меры и оказывают давление на Россию, они не вызвали шока, который мог бы перекинуться на другие рынки.

Политика российских властей по накоплению резервов позволила сгладить негативное воздействие и стабилизировать экономику.

Тем не менее, как отмечают аналитики, санкции будут иметь длительный эффект, что ставит под сомнение прогнозы правительства России о росте ВВП более чем на 3 процента к 2021 году. Джонсон отметил, что подобный рост возможен, но не будет устойчивым без резкого повышения производительности труда.

В октябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с прогнозом, что экономический рост России в 2019 году будет ниже одного процента.

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