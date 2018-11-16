Олимпийский чемпион обматерил затравивших его из-за Загитовой фанатов

Российский фигурист Максим Траньков прокомментировал конфликт с фанатами Алины Загитовой, которые затравили его из-за слов о спортсменке. Слова олимпийского чемпиона Сочи приводит «Спорт-Экспресс».

«Фанаты Загитовой? Слушайте, я не знаю, чьи фанаты мне это пишут. Я же в посте написал просто — фанаты. ******* [дураки]. А не фанаты Загитовой. Так что каждый думает то, что хочет думать. Никакого конфликта, тем более с Алиной, у меня нет. Я ее только могу поддержать и болеть за нее. Комментарии я закрыл, забанил определенных людей. Конечно, я вчера читал. Могу только поблагодарить фанатов Загитовой за то, что они делают мне лишнюю популярность», — рассказал Траньков.

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Болельщики ополчились против фигуриста из-за интервью, которое он дал изданию «Спорт день за днем». В нем он рассказал, что никто из спортсменов не болел за Загитову на Олимпиаде в Пхенчхане — все поддерживали Евгению Медведеву. В итоге 15-летняя Загитова стала чемпионкой, а Медведева взяла серебро.

В комментариях в Instagram пользователи начали желать ему умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, «сломать позвоночник и ходить под себя», ослепнуть и оглохнуть. Траньков также добавил, что ему пришлось закрыть комментарии на странице после получения угроз в свой адрес.

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