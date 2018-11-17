Американских политиков поймали на домогательствах и пожурили

Комитет по этике палаты представителей конгресса США вынес «официальное порицание» двум депутатам, обвиняемым в домогательствах и дискриминации. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, речь идет о двух членах американского Конгресса — республиканце Марке Мидоусе (Mark Meadows) и демократе Рубене Кихуэне (Ruben Kihuen). Мидоуса признали виновным в нарушении правил учреждения, поскольку он не предпринял необходимых шагов, чтобы избежать дискриминации на рабочем месте.

Кихуэн был обвинен в «постоянных нежелательных ухаживаниях за женщинами, которые должны были общаться с ним по работе». На фоне скандала демократ заявил, что не будет переизбираться в Конгресс. Срок его полномочий закончится в январе 2019-го года.

В октябре стало известно, что сенат США утвердил кандидатуру обвиняемого в сексуальных домогательствах Бретта Кавано в должности Верховного судьи. На этот пост его выдвинул американский лидер Дональд Трамп.

В России скандал, связанный с харассментом, разгорелся после заявлений журналисток трех СМИ — «Дождя», RTVI и «Русской службы Би-би-си», обвинивших депутата Госдумы Леонида Слуцкого в непристойном поведении. Этическая комиссия парламента не усмотрела в его действиях ничего незаконного.

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