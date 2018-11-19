Американский бизнесмен пожертвовал почти два миллиарда долларов на образование

Предприниматель, филантроп и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал университету Джонса Хопкинса 1,8 миллиарда долларов. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я отдаю 1,8 миллиарда долларов университету Джонса Хопкинса в качестве финансовой помощи, чтобы принятие студентов зависело от их заслуг. Я хочу открыть такую же дверь возможностей, которую имел я, для поколений талантливых студентов, независимо от их финансового положения», — написал он.

В своей статье в The New York Times Блумберг отметил, что при рассмотрении документов приемная комиссия в университетах США обращает внимание на способность абитуриента оплатить обучение в вузе. Из-за этого поступающие с более высокой успеваемостью из небогатых семей не имеют возможности получить образование.

Бизнесмен добавил, что теперь финансы не будут решающим фактором для принятия в университет Джонса Хопкинса, так как заведение сможет заменить кредиты на гранты.

Майкл Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. Является учредителем и владельцем информационного агентства Bloomberg. С 2014 года занимает пост специального посланника ООН по городам и изменению климата.

В 2010 году примерно такую же сумму пожертвовал индийский предприниматель Азим Премджи. Он отдал два миллиарда долларов на развитие начального школьного образование и открытие нового университета в Индии.

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