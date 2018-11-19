Олимпийского чемпиона выгнали с турнира за пьянство

Олимпийский чемпион Райан Фрай был отстранен от участия в этапе Мирового тура по керлингу за неподобающее поведение. Об этом сообщает CBC.

Как и его партнеры по команде, канадец явился на соревнования в нетрезвом виде. Четверка была дисквалифицирована.

«Они вышли на лед совершенно пьяными, пытались сломать щетки, матерились. В общем, демонстрировали неприемлемое поведение, которое никому не по душе», — заявил один из администраторов турнира Уэйд Тарбер.

Фрай уже принес извинения за случившееся. «Я приехал на турнир, чтобы играть и насладиться спортом. Мои действия неуважительны и позорны — комитет поступил правильно, дисквалифицировав нашу команду», — признался канадец.

Фрай завоевал золото на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В 2013-м канадец также стал чемпионом мира.

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