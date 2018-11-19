Российский чиновник получил пост после обвинений в коррупции

Заместитель главы администрации Черняховского городского округа (Калининградская область) Александр Казимирский уволился после обвинений в коррупции, а спустя полмесяца снова был принят на ту же должность, сообщает «Право знать».

По информации газеты, в конце августа окружная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства Казимирским: чиновник был трудоустроен без полного набора необходимых документов, не предоставил необходимые документы в полном объеме и указал недостоверные сведения о доходах и имуществе в декларации. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием к администрации уволить служащего.

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1 ноября Казимирский ушел из администрации. Однако, по данным издания, уже через неделю, 8 ноября, бывший чиновник начал проводить совещания в неизвестном статусе, а глава администрации города Сергей Булычев заявил, что не считает своего бывшего заместителя нарушителем антикоррупционного законодательства.

13 ноября прокурор Черняховска отказался от иска с требованием уволить заместителя, так как он уже перестал занимать эту должность, и городской суд прекратил производство по указанному делу. На следующий день, 14 ноября, Казимирский вновь стал первым заместителем главы администрации.

Ранее кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости. В частности, сотрудники надзорного ведомства установили факты сокрытия чиновниками доходов в общем размере свыше 2,4 миллиона рублей, 10 земельных участков и финансовых обязательств на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.

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