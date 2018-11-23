Австрийцы помогут Подмосковью в развитии аэропортов

Правительство Нижней Австрии готово оказать содействие Московской области в развитии международных аэропортов, заявил министр правительства по вопросам строительства, труда и международных связей Мартин Айхтингер. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 23 ноября.

«Мы знаем, что в Московской области находятся три международных аэропорта, самые крупные из них - Домодедово и Шереметьево. Наш аэропорт тоже постоянно растет», — сказал Айхтингер на встрече с руководителем подмосковной делегации Денисом Буцаевым.

В свою очередь, зампред областного правительства назвал неоценимым опыт австрийцев в целом в бизнесе и в сфере развития воздушных узлов, в частности. «Регион Нижняя Австрия — самый крупный после столицы, самый промышленно развитый регион Австрии и у нас есть много общих направлений для сотрудничества», — добавил Буцаев.

Сегодня в Московской области действует три международных аэропорта: Шереметьево, Жуковский, Домодедово. В течение ближайших пяти лет в районе последнего запланировано создание приаэропортового кластера. В рамках проекта будут возведены гостиницы, конгресс-центр, выставочный комплекс, говорится на сайте областного правительства.

Накануне в Вене стартовало роуд-шоу Подмосковья. В течение двух дней региональные чиновники знакомили иностранных гостей с инвестиционным климатов региона и особенностями налоговой нагрузки для зарубежных компаний.