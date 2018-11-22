Раскрыты сроки запуска системы легкорельсового транспорта в Подмосковье

Подмосковные власти планируют запустить систему легкорельсового транспорта в течение ближайших пяти лет, сообщил министр экономики и финансов региона Михаил Ан. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 ноября.

«Мы рассчитываем, что за трехлетний бюджетный период существенно изменится дорожно-транспортная сеть, и особый акцент в следующий пятилетний период будет уделяться развитию современного комфортного скоростного общественного транспорта», — сказал Ан.

6 ноября заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев сообщил, что строительством легкорельсового транспорта заинтересовались компании из Италии, Турции и Китая.

Согласно концепции проекта, кольцевая линия пройдет через 26 крупных городов региона и будет иметь ответвления ко всем аэропортам Московского авиационного узла.

Ранее губернатор Андрей Воробьев достаточно положительно оценил состояние дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья после модернизации. В то же время он заметил, что еще предстоит выполнить много работы. Так, в следующем годы планируется обновление остановок общественного транспорта, утончил он. Глава региона также заметил, что на ремонт дорог из бюджета ежегодно выделяются значительные средства.

