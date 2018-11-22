Россия
 
Последние новости
Главный борец с коррупцией Алтая оказался миллиардером Вадиком Всемогущим
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Чемпионат мира в России назвали ненастоящим
Уборка в доме помогла семейной паре обогатиться
На Хаски завели уголовное дело
Страдающий от жажды пассажир получил стакан льда вместо воды и опозорился
Осень уйдет из Москвы неприметно 
Дудя наказали за мат
Таможня стала изымать вредные россиянам книжки из международных посылок
Су-57 выполнил «кленовый лист»
Новости партнеров

Роуд-шоу Подмосковья стартовало в Австрии

Перейти в «Мою Ленту»
Денис Буцаев

Подмосковная делегация проведет роуд-шоу в Вене 22 и 23 ноября, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«В ходе роуд-шоу запланировано проведение конференции "Invest in Moscow Region" на площадке Экономической Палаты Австрии, а также несколько B2B-встреч с австрийскими предпринимателями и топ-менеджментом промышленных предприятий», — сообщили а пресс-службе областного правительства.

Перед официальным открытием конференции Буцаев встретится с послом России в Австрии Дмитрием Любинским. По словам зампреда, в регионе работают 50 предприятий с участием австрийского капитала, преимущественно речь идет о строительном секторе.

Подмосковные чиновники расскажут иностранным гостям о формировании благоприятного инвестиционного климата, а также о реализации крупных инвестпроектов. Одна из конференций будет посвящена мерам федеральной и региональной поддержки бизнес-сообщества. К примеру, власти утвердили налоговые льготы и таможенные преференции.

Отдельно стороны обсудят возможности увеличения взаимного туристического потока, отметил Буцаев.

Накануне подмосковная делегация презентовала инвестиционные возможности региона в Милане. В мероприятии приняли участие более 200 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Университеты Ломбардии и Подмосковья договорились о сотрудничестве
На роуд-шоу Подмосковья в Милане съехались свыше 200 инвесторов
Итальянцам расскажут об инвестиционном климате в Подмосковье
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Разве это не современный фашизм?»

Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
13:24Сегодня

Фонд «Вольное Дело» откроет четыре новых приюта для собак

13:20Сегодня

Таможня стала изымать вредные россиянам книжки из международных посылок

06:55Сегодня

Россиянка завезла в страну 600 иностранцев и поплатилась

Россия00:0420 ноября

«Проблема не только в деньгах»

Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
12:41Сегодня

Российские селяне рассказали о борьбе с наплывом китайцев

12:31Сегодня

Обвиненного в смерти ребенка врача выпустили из СИЗО после вмешательства коллег

02:46Сегодня

Депутатам раздадут методички по новогодним подаркам

Россия00:0124 сентября

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
12:14Сегодня

Педагогов российского лицея накажут за травлю детей

10:31Сегодня

Россиянин прожил 30 лет с пулей в груди

15:2921 ноября

Пилот сбившего мужчину самолета отреагировал на инцидент словами «думаю, заяц»

Россия
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Таможня стала изымать вредные россиянам книжки из международных посылок
Российские селяне рассказали о борьбе с наплывом китайцев
Все материалы
Мир
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Японский премьер решил заключить мир с Россией при жизни
Нареченного богом пастора посадили за секс с прихожанками
Огромный песчаный шторм накрыл Австралию и попал на видео
Жителей Калифорнии оставили без предупреждения о пожаре
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
«Трамп пошлет вертолеты и танки, но мы прорвемся!»
Тысячи мигрантов пришли к границе США. На той стороне их ждет армия и боль
Все материалы
Бывший СССР
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
Порошенко захотел декоммунизировать еще одну область
Лидер украинских радикалов попросил понять его желание убивать журналистов
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Грузия отказала во въезде автору «Ералаша»
Британские военные займутся подготовкой украинского спецназа
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
Все материалы
Экономика
Приход нормальный
Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
Пенсионные накопления россиян снова заморозили
Названо препятствие для роста цен на нефть
Половине российских заправок предрекли закрытие
Операторы связи предупредили о повышении тарифов
Все материалы
Силовые структуры
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
«Телега» есть? А если найду?
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram и нарушают закон. Что делать?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Гаишники захотели приравнять лекарства к алкоголю и наркотикам
Киллер расстрелял бизнесмена в Подмосковье
Россиянин добрался на краденом коне до города и попался
Двух обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы отпустят из-под стражи
Все материалы
Наука и техника
Абсолютный ноль
На науку выделяют миллиарды по всему миру. Куда они исчезают?
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»
Почему советская власть мучила и убивала детей
Замена «Союза» от SpaceX полетит к МКС в православное Рождество
Су-57 выполнил «кленовый лист»
Названа самая частая поломка смартфонов
Все материалы
Спорт
«Я хочу труп на своем счету»
Этот американец бьет наповал и не проигрывает. Его ждет Цыганский король
Вратарь вытащил шайбу из-за спины
Чемпионат мира в России назвали ненастоящим
Туктамышева объяснила стриптиз российских фигуристок
Баскетболист забросил мяч головой
Мечтающий о канадском паспорте российский хоккеист заговорил о неоднозначности
Пока не элита
Россия проиграла Швеции в Лиге наций. Зато никуда не вылетела
Все материалы
Культура
«Это похоже на ночной клуб»
Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
«Ты привыкнешь спать правильно»
Баста удивил всех и написал сказку. Там есть злая ведьма и смелый Пухлик
«Женщины остаются в тени»
Измены, насилие и унижения на чувственных снимках
Депутат Госдумы пояснила рэперам за мат
На Хаски завели уголовное дело
Солист LFO умер в 41 год
Главу МВД попросили послушать рэпера Элджея
Все материалы
Интернет и СМИ
Фильтруй базар
Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
Найден удаляющий антивирусы вирус
Безработный упомянул имя Кардашьян в резюме и добился успеха
Уволенная за расизм американская журналистка получит 30 миллионов долларов
Полмиллиона пользователей Android скачали опасный вирус
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Телеведущий упал со стула из-за сердечного приступа в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Обнаженные фотографии Ким Кардашьян обеспокоили ее мужа
Русскую зиму прославили матерной надписью на лбу
Роберто Кавалли публично унизил женщину
Назван самый популярный цвет волос в Голливуде
Все материалы
Путешествия
Никаких хинкали!
Бутики, террасы и дворики: где найти секретные места Тбилиси
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»
Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
В России захотели продавать билеты на поезда за год вперед
Страдающий от жажды пассажир получил стакан льда вместо воды и опозорился
Дикари расправились с приплывшим на запретный остров туристом
Названы самые выгодные направления для путешествий в декабре
Все материалы
Из жизни
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
«Русскую логику можно отключить, ей не поддается почти ничего»
История россиянки о жизни в Китае
Щенка заперли в тюрьме за укус полицейского
Велосипедист с ножом в голове отбился от преступников и сам приехал к врачу
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и чудом уцелел
Жених получил пулю во время свадьбы и продолжил веселиться
Все материалы
Видео: пикап-гигант за 7 млн
Внедорожный пикап из Форсажа — самый большой в России. Как на нем вообще ездить?
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
Нечто
i3, ты ли это? Самый странный Fiat в истории
Покупая Mercedes, сравните его с Lada!
Заграничная реклама Жигулей — как ВАЗ заманивал западных покупателей
Большой кроссовер Hyundai получит зимний режим движения
Копию Ford GT из золота пустят с молотка
Раскрыта внешность нового Range Rover Evoque
Все материалы
Дом
Атлантический рубеж
Почему россияне бросают родину и покупают дома в Португалии
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Денежный переулок
Молодежь снимает очень дорогие квартиры в Москве. Ипотечники ей завидуют
Россиянин завалил дом бывшей оружием и отказался съезжать
Рынку недвижимости предрекли новый кризис
Москве пообещали скачок цен на жилье
18-летняя девушка решила расстаться с девственностью ради ипотеки
Все материалы