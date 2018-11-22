Роуд-шоу Подмосковья стартовало в Австрии

Подмосковная делегация проведет роуд-шоу в Вене 22 и 23 ноября, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«В ходе роуд-шоу запланировано проведение конференции "Invest in Moscow Region" на площадке Экономической Палаты Австрии, а также несколько B2B-встреч с австрийскими предпринимателями и топ-менеджментом промышленных предприятий», — сообщили а пресс-службе областного правительства.

Перед официальным открытием конференции Буцаев встретится с послом России в Австрии Дмитрием Любинским. По словам зампреда, в регионе работают 50 предприятий с участием австрийского капитала, преимущественно речь идет о строительном секторе.

Подмосковные чиновники расскажут иностранным гостям о формировании благоприятного инвестиционного климата, а также о реализации крупных инвестпроектов. Одна из конференций будет посвящена мерам федеральной и региональной поддержки бизнес-сообщества. К примеру, власти утвердили налоговые льготы и таможенные преференции.

Отдельно стороны обсудят возможности увеличения взаимного туристического потока, отметил Буцаев.

Накануне подмосковная делегация презентовала инвестиционные возможности региона в Милане. В мероприятии приняли участие более 200 человек.