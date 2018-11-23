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Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги

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Нападающий «Лос-Анджелес» Златан Ибрагимович разговорился про свои уродливые ноги и в шутливой форме заявил, что люди должны целовать их. Слова спортсмена приводит «Би-Би-Си».

«Этими ногами я играю в красивый футбол. Даже если это уродливые ступни, мне плевать: они напоминают о том, что благодаря этим ногам мы зарабатываем на еду. Так что вам нужно целовать эти ноги каждый день. Ладно, шучу. У каждого футболиста в мире ступни и ноги уродливые — вы не найдете ни одной пары красивых», — заверил Ибрагимович.

В этом же интервью Ибрагимович, известный высокой самооценкой, заявил: «Я прибыл со своей планеты — планеты Златан».

20 ноября сообщалось, что итальянский «Милан» провел переговоры с агентом шведского форварда. Клуб хочет вернуть 37-летнего Ибрагимовича, который выступал за него с 2010 по 2012 год. С «Миланом» он стал чемпионом Италии.

Ибрагимович также выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Он выигрывал национальный чемпионат с каждым клубом, кроме английского. 11 раз его признавали лучшим футболистом Швеции.

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