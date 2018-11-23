Обвиненный в изнасиловании Роналду станет частью акции против насилия

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет частью международной акции против насилия над женщинами, к которой также присоединится ряд игроков серии А. Об этом сообщает Yahoo Sports.

В следующем матче, в котором «Ювентус» сыграет с командой СПАЛ, Роналду появится с красной отметиной на щеке. Аналогичная акция проводилась в серии А в апреле этого года, и тогда с краской на лице появился форвард «Ювентуса» Паоло Дибала. В этот раз он также примет участие в акции.

Смысл кампании в том, что игроки показывают красную карточку насилию. Она приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября.

28 сентября американка Кэтрин Майорга первой публично обвинила в изнасиловании в адрес португальского нападающего. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Майорга утверждала, что футболист выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду обвинения отверг.

Адвокат Майорги Лесли Стовалл заявил, что не только его клиентка пострадала от Роналду. По словам юриста, еще три женщины обвинили форварда «Ювентуса» в изнасиловании.

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