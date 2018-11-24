Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на сравнение России с террористами «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (организации запрещены в РФ). Его слова передает РИА Новости.

«Мы не можем никому запрещать проявлять свои интеллектуальные способности», — прокомментировал он слова главы генштаба Великобритании.

Ранее генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что считает Россию опаснее террористических группировок. По его мнению, Москва не только создает военную угрозу, но и стремится подорвать влияние Запада, развивая новые боевые возможности в нетрадиционных областях, таких как космос и кибертехнологии.

24 ноября Лавров раскритиковал действия Вашингтона и объяснил, что «безопасность народов Европы становится заложницей подрывной политики, проводимой из-за океана».

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