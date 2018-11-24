Лавров рассказал о заложническом положении Европы

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Европа становится заложником США из-за политических игр, которые Вашингтон ведет у границ России. Его слова передает РИА Новости.

В частности, дипломат указал, что события на Украине — результат «геополитических игр США и их идейных единомышленников в ряде стран, а также слепоты бюрократии Евросоюза». По его словам, лидеры России и европейских стран много лет трудились над созданием атмосферы доверия в регионе, однако украинский кризис ее обрушил.

«Архитектура диалога Россия-ЕС серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки, киевский режим ведет войну против собственного народа, в Европе возник новый конфликт. США же не несут никаких потерь», — отметил Лавров. Он также указал, что Вашингтон «подстегивает опасную военную деятельность» у российских границ и «раскручивает гонку вооружений» в соседних странах.

«Безопасность народов Европы становится заложником подрывной политики, проводимой из-за океана», — подытожил министр.

Ранее 24 ноября Лавров раскритиковал западные страны за то, что те не обращаются к Москве напрямую в случае возникновения проблем и подозрений. Глава МИД отметил, что вежливые люди высказывают свои сомнения в лицо собеседнику. В качестве примера он привел обвинения Финляндии в том, что Россия нарушила работу системы GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture, которые сперва появились в публикациях зарубежных изданий.

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