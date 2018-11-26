Назван худший колбасный сыр

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование колбасного сыра. В нем приняли участие специалисты Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова.
В ходе исследования были изучены сыры пяти брендов: «Сыр Стародубский», «Город сыра», «Сыробогатов», «Золото орбиты» и «Мясновъ». Их проверили на соответствие более чем 60 параметрам качества, в том числе на наличие консервантов и соответствие маркировки.
Цена всех образцов, за исключением «Сыра Стародубского» (209 рублей за килограмм), колебалась от 420 до 490 рублей за килограмм. В итоге именно «Сыр Стародубский», как выяснилось, содержит менее 19 процентов молочного жира.
В остальных марках тоже были обнаружены нарушения. В образце «Города сыра» количество дрожжей превышает норматив в 220 раз, в «Мяснове» — в 20 раз, в «Золоте орбиты» — в 40 раз, а также в четыре раза больше плесеней, чем допустимо.
Кроме того, в «Золоте орбиты» был найден сорбат калия, не указанный на упаковке. В образцах «Сыра Стародубского», «Сыробогатова» и «Города сыра» оказалось меньше белка, чем указано в маркировке.
В итоге авторы исследования признали три из пяти образцов — «Город сыра», «Мясновъ» и «Золото орбиты» — небезопасными для здоровья. Вместе с «Сыром Стародубским» они попали в черный список. Колбасный сыр под маркой «Сыробогатов» занесен в список товаров с замечаниями. Специалисты «Росконтроля» не рекомендуют к употреблению ни один из проверенных сыров.