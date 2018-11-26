Назван худший колбасный сыр

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование колбасного сыра. В нем приняли участие специалисты Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова.

В ходе исследования были изучены сыры пяти брендов: «Сыр Стародубский», «Город сыра», «Сыробогатов», «Золото орбиты» и «Мясновъ». Их проверили на соответствие более чем 60 параметрам качества, в том числе на наличие консервантов и соответствие маркировки.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Цена всех образцов, за исключением «Сыра Стародубского» (209 рублей за килограмм), колебалась от 420 до 490 рублей за килограмм. В итоге именно «Сыр Стародубский», как выяснилось, содержит менее 19 процентов молочного жира.

В остальных марках тоже были обнаружены нарушения. В образце «Города сыра» количество дрожжей превышает норматив в 220 раз, в «Мяснове» — в 20 раз, в «Золоте орбиты» — в 40 раз, а также в четыре раза больше плесеней, чем допустимо.

Кроме того, в «Золоте орбиты» был найден сорбат калия, не указанный на упаковке. В образцах «Сыра Стародубского», «Сыробогатова» и «Города сыра» оказалось меньше белка, чем указано в маркировке.

В итоге авторы исследования признали три из пяти образцов — «Город сыра», «Мясновъ» и «Золото орбиты» — небезопасными для здоровья. Вместе с «Сыром Стародубским» они попали в черный список. Колбасный сыр под маркой «Сыробогатов» занесен в список товаров с замечаниями. Специалисты «Росконтроля» не рекомендуют к употреблению ни один из проверенных сыров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!