ВТБ пригрозил Порошенко судом

ВТБ может подать в международный суд на президента Украины Петра Порошенко из-за ареста акций и активов украинской «дочки», говорится в официальном сообщении банка.

Порошенко напомнили, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, который он продал ВТБ в 2006 году. «Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с г-на П.А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в сообщении.

В сентябре апелляционный суд Киева, по инициативе украинского олигарха Игоря Коломойского, арестовал акции украинских дочерних компаний российских банков, включая ВТБ (Украина).

Российский собственник назвал это «правовым нигилизмом» и «ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата».

«В этой ситуации руководство Украины несет полную ответственность за тот ущерб, который неправовые действия Коломойского могут нанести украинским вкладчикам и бизнесу», — заявляет ВТБ.

Поводом для иска Коломойского стала национализация крымских активов олигарха и связанных с ним компаний после присоединения полуострова к России в 2014 году. Помимо ВТБ был наложен арест на украинские активы Сбербанка.

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