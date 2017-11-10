Французский суд потребовал от Киева начать выплаты компенсации «Татнефти»

Суд Франции приостановил рассмотрение жалобы Украины по делу «Татнефти». Киев пытается оспорить решение международного арбитража, который постановил взыскать в пользу российской компании компенсацию за потерю доли в «Укртатнафтой». Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает «Интерфакс».

Кассационный суд Франции принял соответствующее решение накануне, сообщили в «Татнефти». По словам представителя компании, рассмотрение жалобы Киева поставлено в зависимость от начала исполнения вердикта Арбитражного трибунала, постановившего выплату Украиной компенсации «Татнефти» в размере 112 миллионов долларов, а также процентов на текущую дату и судебных издержек.

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В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Киев виновным в нарушении российско-украинского соглашения и присудил «Татнефти» компенсацию. Украина безуспешно пыталась оспорить этот вердикт.

«Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Киева в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Компания требовала взыскать с Украины убытки, понесенные в результате перехода контроля над компанией «Укртатнафта» к группе «Приват» Игоря Коломойского в 2007 году. В «Татнефти» назвают случившееся рейдерским захватом.