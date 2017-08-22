Суд в Лондоне поддержал «Татнефть» в споре с Украиной на 144 миллиона долларов

Суд в Лондоне удовлетворил ходатайство «Татнефти» о взыскании с Украины 144 миллионов долларов из-за потери доли в «Укртатнафте». Об этом в Арбитражном суде московского округа сообщила представитель российской компании, передает ТАСС. Спор в арбитраже идет о признании данных решений в России.

По ее словам, заявление приведено в исполнение на территории Англии. Таким образом представитель ответила на вопрос судьи о том, как обстоят дела с рассмотрением ходатайств «Татнефти» в Великобритании и США. В Соединенных Штатах заявление принято к рассмотрению.

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В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Киев виновным в нарушении российско-украинского соглашения и присудил «Татнефти» компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты. Украина пыталась оспорить это решение в апелляционной инстанции, но безрезультатно.

«Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Киева в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Компания требовала взыскать с Украины убытки, понесенные в результате перехода контроля над АО «Укртатнафта» к группе «Приват» Игоря Коломойского в 2007 году. В «Татнефти» случившееся считают рейдерским захватом.