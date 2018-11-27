Медведев оценил шансы Порошенко удержать власть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев связал провокацию украинских военных кораблей в Керченском проливе с предвыборными планами президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 27 ноября.

По мнению премьера, Порошенко не имеет шансов победить на выборах и даже, может быть, выйти во второй тур. «И для того, чтобы добиться определенных политических выгод для действующего президента, и была, по всей видимости, предпринята эта самая провокация», — сказал он.

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Медведев добавил, что введение в стране военного положения может привести к отмене выборов в марте следующего года. Несмотря на то что ситуация в Керченском проливе создаст проблемы для экономики Украины, киевские власти могут использовать ее для повышения доверия со стороны населения, заключил глава кабмина.

Накануне Верховная Рада Украины одобрила введение военного положения в некоторых областях страны на 30 дней. Соответствующий законопроект был внесен Порошенко.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Украинские военнослужащие незаконно пересекли российскую границу и начали опасное маневрирование. В России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Украинская сторона настаивает на неправомерности действий российских пограничников.

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