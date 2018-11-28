Жизнь и нравы Хабиба и «достойных братьев мусульман» превратили в комикс

В Facebook опубликованы юмористические комиксы о приключениях двух дагестанцев. Серия называется «Достойные братья».

«То они выступают против ночных клубов, то выступают против Нового года, то рассуждают о том, что сыновья — это круто, а дочки — так себе», — рассказал автор, журналист Борис Войцеховский.

Главные герои повествования — братья Абдукарим и Абубакар — любят рубить с плеча, но затем все же доходят до сути.

Войцеховский бывает в дагестанских горах регулярно. Одной из недавних стала поездка в родное село знаменитого бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Есть у этого спортсмена и своя эпизодическая роль в комиксе.

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«Там дивные люди, вкусная еда, жутко интересные традиции и абсолютно полярные взгляды на жизнь даже в границах одного аула», — отмечает Войцеховский.

По словам автора комиксов, обидеться при желании можно и на квитанцию из прачечной. Сам же он не видит в своих работах оскорблений в чей-либо адрес и подчеркивает, что рисует их с любовью.

Фото: страница Бориса Войцеховского в Facebook 1 /4

Свою творческую задачу Войцеховский видит в том, чтобы «налить чай, погладить по голове и нежно поцеловать в макушки». Людям, тяготеющим к радикальным мыслям и поступкам, по его мнению, нужно объяснять, что все они «красавчики», которым просто не надо мешать жить друг другу.

«И тогда, может, все друг друга полюбят: верующие — неверующих, дерущиеся — читающих, поклонники адатов — фанатов аниме, мужчины — женщин, а папы — дочек. И будет всем счастье, я уверен!» — заключил автор.

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