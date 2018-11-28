Российский хоккеист почувствовал себя уродом в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о том, каково ему пришлось в статусе запасного. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как отнесся к тому, что два матча меня оставляли в запасе? Раньше такого не было. Смешно то, что во втором матче я должен был сыграть. Утром был в составе, а уже перед раскаткой меня убрали в запас. Но я все равно выходил, разминался. Странное состояние, конечно. Уродом себя чувствуешь», — отметил 23-летний хоккеист.

В октябре Бучневич дважды пропустил матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по решению тренера. В обеих встречах «Рейнджерс» одержал победы.

В 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий набрал девять очков. На его счету пять голов и четыре голевые передачи.

Бучневич перешел в «Рейнджерс» в 2016 году. До этого форвард выступал за петербургский СКА и череповецкую «Северсталь».

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