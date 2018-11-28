ВТБ открестился от миллиардного кредита Центральноафриканской Республике

Госбанк ВТБ отрицает информацию о том, что выдал кредит властям Центральноафриканской Республики (ЦАР). В банке утверждают, что сообщение об этом кредите в отчете финансовой организации появилось в результате технической ошибки, передает Rambler News Service.

Исправленную отчетность планируется сегодня направить в Банк России, после чего ее специально разместят на портале ВТБ.

Изначально на информацию о кредите внимание обратило агентство Reuters, которое утверждало, что нашло в отчете банка кредит для ЦАР в размере 12 миллиардов долларов (802 миллиарда рублей).

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«Вчера агентство Reuters в поисках конспирологических версий дошло до абсурда, сообщив о выдаче банком ВТБ кредита Центральноафриканской Республике (ЦАР) на сумму 802 миллиарда рублей. Мы сразу объяснили, что речь идет о технической ошибке при кодировании стран», — заявили в ВТБ, отметив, что агентству была известна позиция банка, но они все равно решили выпустить «сомнительный материал».

Представители банка заверили, что не ведут никаких операций с ЦАР и подобных кредитных линий в банке просто нет. ВТБ призвал журналистов «не плодить дутые сенсации, основанные на технических ошибках».

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