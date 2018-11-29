Россиянка лишилась заграничной поездки из-за чужих долгов за свет

Жительница Сызрани перед заграничной поездкой проверила наличие долгов в базе судебных приставов. Выяснилось, что за ней числится задолженность по ЖКУ за квартиру, которую женщина продала более 10 лет назад. Об этом сообщается на сайте региональной телекомпании «КТВ-Луч».

Долг в размере 43 тысяч рублей ей насчитали за период с 2010 по 2012 год, хотя с 2007-го жилье принадлежало уже другому собственнику. Как выяснила женщина, на нее подала в суд и выиграла дело ресурсопоставляющая компания «Самараэнерго», сведения которой передала ее предшественница, «Управляющая компания (УК) №1».

«Суд не поинтересовался, кто платил за коммуналку с 2008 по 2010 годы и с 2012-го по настоящее время, — приводит «КТВ-Луч» слова попавшей в коммунальный скандал женщины. — Как мне сообщили, в суде был предъявлен договор с УК, подпись в котором даже близко не напоминает мою (...). "Самараэнерго" отказывается аннулировать мой "долг", мотивируя тем, что тогда убытки лягут на него».

После ликвидации УК №1 в 2017 году сведения о платежах жильцов не сохранились, что затрудняет доказательство правоты бывшей хозяйки квартиры, сообщается на сайте телеканала. Теперь женщина готовится к суду с «Самараэнерго», от поездок за границу на время тяжбы она решила отказаться.

Количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России с начала 2018 года увеличилось, по данным «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), почти на 21 процент. Совокупный объем долга таких неплательщиков достиг 1,63 миллиарда рублей, подсчитали в НБКИ, а средний размер долга составил 45 тысяч.

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