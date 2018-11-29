Костин указал на невозможность работы на Украине

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что группа ВТБ от банкротства украинской дочки потеряет «не так уж много». Об этом он заявил в эфире Bloomberg TV, отвечая на вопрос ведущего: «давайте поговорим немного о банкротстве украинского "ВТБ банка". Каков объем резервов и сколько вы еще можете потерять, по самым пессимистичным прогнозам?»

По словам главы ВТБ потери будут небольшими, так как «основные резервы мы уже сформировали ранее». Он так же отметил, что «это абсолютно уникальная ситуация». «Все нормативно-правовые принципы были нарушены. Г-н Коломойский, который сейчас скрывается, потому что сам украл в своем банке огромную сумму, добился наложения ареста на наши активы и акции на Украине, выдвинув какие-то обвинения против российских властей. Разумеется, ВТБ не может нести никакой ответственности за российское правительство, мы публичное акционерное общество», — сказал Костин.

При этом глава ВТБ подчеркнул, что на Украине стало практически невозможно работать. «Мы очень старались выплатить депозиты нашим клиентам в полном объеме, и на 90 процентов нам это удалось. На сегодняшний день нам осталось выплатить всего около 100 миллионов долларов. Если новое руководство правильно распорядится этими средствами, я уверен, что они смогут выплатить все депозиты как частным клиентам, так и компаниям. Конечно, если они продадут за одну пятую стоимости, ситуация может быть другой. Это не такая уж большая сумма. Мы с радостью бы сами это сделали, но, к сожалению, нам не позволили — и все это из-за политики украинских властей», — заявил Костин. «Это, наверное, был их первый шаг после введения военного положения», — предположил он.

27 ноября в ВТБ заявили о том, что могут подать в международный суд на президента Украины Петра Порошенко из-за ареста акций и активов украинской «дочки». Порошенко напомнили, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, который он продал ВТБ в 2006 году. «Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с г-на П.А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в сообщении.

В сентябре апелляционный суд Киева, по инициативе украинского олигарха Игоря Коломойского, арестовал акции украинских дочерних компаний российских банков, включая ВТБ (Украина).

Российский собственник назвал это «правовым нигилизмом» и «ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата».

