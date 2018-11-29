Американка решила засудить власти за «метамфетамин» в сладкой вате

Жительница США подала в суд на один из округов штата Джорджия из-за экспресс-теста, который по ошибке показал наличие метамфетамина в ее сладкой вате. Об этом сообщает NBC News.

Даша Финчер из округа Монро намерена засудить в том числе задержавших ее стражей порядка и компанию Sirchie Acquisition Co. из Северной Каролины, которая производит реагент для теста. В иске женщина жалуется среди прочего на неправомерный арест и тюремное заключение. Она указала, что из-за произошедшего не смогла присутствовать при родах внуков-близнецов, а также быть рядом с дочерью, у которой произошел выкидыш.

Инцидент произошел в канун Нового года в 2016 году. Полицейские остановили для проверки машину, в которой Финчер ехала как пассажир. После этого внимание стражей порядка привлекла упаковка конфет из голубой сладкой ваты, которую она держала в руках. Они использовали экспресс-тест, который показал наличие в сладости метамфетамина.

В результате женщину задержали, ей предъявили обвинения в торговле наркотиком и его хранении. Поскольку она не могла внести залог в размере 1 миллиона долларов, ее отправили в тюрьму. Там она провела более трех месяцев, пока экспертиза в лаборатории не выявила ошибку. Обвинения с женщины сняли в апреле 2017 года.

Адвокат американки Джеймс Фримен указал, что проблема не ограничивается округом Монро. «Эти наборы для тестирования продаются компанией Sirchie за два доллара по всей стране. Они причисляют человека к виновным, пока не докажут обратное», — отметил он.

Как передает телеканал, еще в 2015 году правозащитная организация «Невиновность» утверждала, что реагент NARK II, использующийся в экспресс-тесте, крайне часто срабатывает ложно. Так, он принимал смесь трав за марихуану, моторное масло за героин, конфеты за метамфетамин и ментоловые конфетки за кокаин.

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