Названы главные угрозы США

Терроризм, Иран и Китай — три главные угрозы США с точки зрения президента США Дональда Трампа. Об этом заявил директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона и эксперт дискусионного клуба «Валдай» Ричард Вайц в разговоре с журналистами, в котором участвовал корреспондент «Ленты.ру».

По словам Вайца, терроризм — главная угроза стране на ближайшую перспективу, ядерная программа и агрессивное поведение Ирана — на среднесрочную, Китай — в отдаленной перспективе.

Трамп, как утверждает эксперт, считает, что Россия не помогает США ни по одному из этих вопросов. «Дональд Трамп первым из американских президентов заявил, что давление одновременно на Россию и Китай было ошибкой, так как это подталкивает их к сотрудничеству», — пояснил он.

Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в столице Финляндии Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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