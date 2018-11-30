«Большая семерка» обеспокоилась из-за России

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление по ситуации в Керченском проливе. Документ размещен на сайте правительства Канады в пятницу, 30 ноября.

В нем главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобританиии, США, а также Верховный представитель ЕС выразили крайнюю обеспокоенность в связи с действиями России, которые «опасно усилили напряженность». Страны G7 призвали проявлять сдержанность и уважение к международному праву, а также указали на необходимость пресекать эскалацию ситуации.

Министры призвали Москву отпустить задержанных украинских моряков и вернуть Киеву корабли. «Нет оправдания использованию военной силы Россией против украинских кораблей и моряков», — добавили они.

Ранее сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии против Украины.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу.

В ответ на это Украина ввела военное положение, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, заранее намеченную на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

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