Трамп отреагировал на сообщения о пентхаусе для Путина за 50 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что его компания хотела подарить российскому лидеру Владимиру Путину пентхаус за 50 миллионов долларов. Об этом он написал в Twitter.

«Подумывал о строительстве где-нибудь в России. Вложил в это ноль денег, дал ноль гарантий и не занимался проектом. Охота на ведьм!» — отметил он. По словам американского лидера, он, будучи успешным предпринимателем, решил баллотироваться в президенты и продолжал вести свой «очень легальный бизнес» во время президентской кампании.

Ранее 30 ноября сообщалось, что компания Трампа The Trump Organization намеревалась подарить Путину пентхаус в башне «Трамп-Тауэр», которую хотели построить в Москве.

29 ноября бывший юрист американского президента Майкл Коэн признался, что обсуждение проекта продолжалось и после того, как Трамп стал кандидатом на президентский пост от Республиканской партии. Он заявил, что солгал Конгрессу США о том, что оно было свернуто в январе 2016 года.

Президент США в ответ обвинил его во лжи и назвал «слабым и не слишком умным человеком». По словам Трампа, Коэн врет, чтобы уменьшить срок своего заключения. Юристу грозит до пяти лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и другие преступления.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время президентских выборов в США в 2016 году. Согласно документу, нет доказательств того, что деловые отношения республиканца до начала кампании стали основой для связей с Москвой во время самой президентской гонки.

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