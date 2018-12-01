У Ковальчука нашли инфекцию в лодыжке

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук выбыл из строя из-за инфекции в ноге. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал журналист FoxSports Джон Розен со ссылкой на главного тренера клуба Уилли Дежардена.

Россиянин пропустил выездной матч против «Калгари Флэймс» (1:4). Сообщалось, что Ковальчук отсутствовал в составе команды из-за травмы голеностопа и должен был вернуться на лед в скором времени.

Однако Дежарден опроверг информацию о скором восстановлении хоккеиста. «Инфекция вспыхнула неожиданно, трудно сказать, сколько времени займет восстановление», — отметил журналист. По его словам, травма не связана с событиями на льду.

«Лос-Анджелес» занимает последнее место в турнирной таблице НХЛ после 25 матчей, имея в активе 19 очков. Ковальчук провел в составе команды 25 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.

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