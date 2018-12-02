Экономика
 
Последние новости
Названы возможные сроки встречи Трампа и Путина
Фанаты «Спартака» встретили гол капитана-изгоя оскорблениями и матом
Шнуров ответил на слова о фанатах-лохах и пообещал слушать Валерию
Черчесов признался в незнании соперников по отборочной группе Евро-2020
Метро разрастется 
Участников Исламской конференции в Берлине накормили свининой
Россиянина пытали мешком и бутылкой, угрожали утопить и посадили на 13 лет
Новый российский атомный ракетоносец испытали в море
США анонсировали новые санкции против России по «делу Скрипалей»
Новости партнеров

ФНС раскрыла налоговые тайны

Перейти в «Мою Ленту»

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе данные о недоимках и задолженностях по налогам и сборам организаций, сообщается на сайте ведомства.

Также пользователям стала доступна информация о наличии налоговых правонарушений, которые возникли до 31 декабря 2017 года и не были уплачены до 1 октября 2018 года. Ранее она считалась налоговой тайной. Раскрыть данные стало возможно благодаря поправкам в налоговый кодекс от 1 мая 2016 года.

«Использование указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надежных партнеров для успешной деятельности», — говорится в сообщении.

На сайте ФНС уже выложили сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц и специальных налоговых режимах, применяемых компаниями. Также есть информация о суммах налогов и сборов, уплаченных организациями, и сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год. Информацией уже воспользовались 166 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что ФНС сможет получать в банках максимально полную информацию о счетах налогоплательщиков. Согласно новому новому порядку, налоговики смогут запрашивать информацию отдельно по вкладам и отдельно по счетам

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Табачников заставят платить налоги
Глава ФНС выступил за удобство налогоплательщиков
Глава ФНС поделился ценными советами
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Тотал больше

Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?
06:26Сегодня

Китай сдался США в торговой войне

16:0428 ноября

Участники «Трансформации» поговорили об использовании Бизнес-навигатора МСП

12:36Сегодня

Вкладчики Сбербанка получат меньше денег

Экономика00:0127 ноября

В гробу видали

Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
16:5530 ноября

Киев получил новый кредит от Запада

20:3425 ноября

Россиян предупредили о риске подорожания бензина

19:0630 ноября

Лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа

Экономика15:5626 ноября

Чем страшны сибирские морозы

Теплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
15:0230 ноября

Побивший Макгрегора боксер попался на мошенничестве с криптовалютами

13:3230 ноября

США предрекли доминирование над Китаем

10:4124 ноября

Российской экономике пообещали слабый рост

Россия
«Люди будут бунтовать»
Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
РПЦ решила переделать планетарий в храм
Назван вид находившейся на сошедшем с рельсов поезде военной техники
Все материалы
Мир
Король кокаина
Он стал главным наркобароном всех времен. Его люди погрузили Колумбию в террор
Попытка Украины втянуть Германию в войну с Россией разозлила немецких дипломатов
Джордж Буш и Борис ЕльцинСлавный ковбой
Он добил Советский Союз, унизил Саддама и родил Джорджа Буша-младшего
Окуренный президент Мексики получил священный жезл правителя и вышел в народ
Прилетевшая обычным рейсом Меркель отужинала в обычном ресторане
В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом США
Буша-старшего похвалили за освобождение советских евреев
Все материалы
Бывший СССР
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Путин поведал об украинской «партии войны» и пообещал помочь украинцам
Порошенко наградил самых убежденных митрополитов-«раскольников»
Порошенко пригрозил канонической церкви из-за «пальцев веером»
Лукашенко повспоминал о временах с возможностью отвернуться
Все материалы
Экономика
Тотал больше
Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Парвиз ТухтасуновРоссийский министр взял на работу неизвестного таджика
Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься
Китай сдался США в торговой войне
Вкладчики Сбербанка получат меньше денег
Киев получил новый кредит от Запада
Лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа
Все материалы
Силовые структуры
«Будете реветь — сгорим и погибнем»
30 лет назад советские наркоманы захватили автобус с детьми и сбежали в Израиль
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Стали известны подробности о взорвавшемся цехе завода «Авангард»
ФСИН прокомментировала новое видео с бандитом-крабоедом
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Следователи завели дело о пытках во «Владимирском централе»
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Стали известны сроки появления российской базы на Луне
В США рассказали о российском разведывательном «Пенициллине»
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Испытания российской модернизированной ракеты ПРО показали на видео
Все материалы
Спорт
«Как можно зваться великим, если не можешь побить мешка?»
Фьюри и Уайлдер выдали шикарный бой. Победителя в нем не оказалось
Дзюба нашел лучшего соперника для сборной России в отборочной группе Евро-2020
Российские биатлонисты оказались в шаге от медалей на первом этапе Кубка мира
«Бой будет отвратительным»
Сильнейшие боксеры мира наконец встретятся на ринге. Один из них бил Кличко
Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020
Украинский боксер отправил чемпиона мира в нокаут и в реанимацию
«Сыграем хоть в Антарктиде»
Как русский хоккей добрался до Европы
Все материалы
Культура
«У них у всех какая-то травма»
Европейцы приехали в Москву и поразились русским
Макс Покровский«Кремль помог вспомнить, что мы — полупанки»
Лидер «Ногу свело» Макс Покровский о жизни между Россией и Америкой
От разбоя к революции
Кино недели: новый Робин Гуд, танцы с ведьмами и лучший вестерн года
Джеки Чан рассказал об изменах с проститутками и броске сыном через комнату
Ариана Гранде сломала интернет новым клипом
Ротару отказалась выступать в России из-за радикальных украинцев
Путин усомнился в возможности его захвата на военной базе
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посмотрим, а вдруг ты дерьма кусок»
Конкурс талантов на YouTube обернулся руганью, скандалами и скукой
Террористы распробовали Telegram для пропаганды
По кругу
Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
Репортер из России пострадала во время беспорядков в Париже
Нью-Йорк захлестнула эпидемия фото с пенисами
Рассказ сына о примирении разведенных родителей растрогал интернет
Известного астрофизика-телеведущего обвинили в сексуальных домогательствах
Все материалы
Ценности
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Названа самая стильная россиянка
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Британцев ужаснули ноги Натальи Водяновой
Все материалы
Путешествия
Босха нет
Рога, вино и захерторт: чем заняться в Вене зимой
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Назван сильнейший в мире паспорт
Завершилось голосование в конкурсе имен для российских аэропортов
Названы лучшие пляжи в мире
Авиакомпания исподтишка высмеяла Трампа
Все материалы
Из жизни
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Американца попросили доказать существование штата Нью-Мексико
Меган Маркл захотела нарушить правила во время родов
Американские заключенные потребовали вернуть порно
Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об опеке над детьми
Все материалы
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Машины Брайана О'Коннора
Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера
Kia показала версию нового «Соула» для Европы
Mitsubishi отзовет в России 63 тысячи «Аутлендеров»
Morgan построит спорткар на базе Aston Martin
Все материалы
Дом
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Раскрыты данные о самых дорогих съемных квартирах Москвы
Авраам Руссо решил продать элитный особняк себе в убыток
В США повторно выставили на продажу дом Фрэнка Синатры
Россиянка лишилась заграничной поездки из-за чужих долгов за свет
Россиянка ограбила аптеку ради ипотеки
Все материалы