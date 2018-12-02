ФНС раскрыла налоговые тайны

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе данные о недоимках и задолженностях по налогам и сборам организаций, сообщается на сайте ведомства.

Также пользователям стала доступна информация о наличии налоговых правонарушений, которые возникли до 31 декабря 2017 года и не были уплачены до 1 октября 2018 года. Ранее она считалась налоговой тайной. Раскрыть данные стало возможно благодаря поправкам в налоговый кодекс от 1 мая 2016 года.

«Использование указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надежных партнеров для успешной деятельности», — говорится в сообщении.

На сайте ФНС уже выложили сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц и специальных налоговых режимах, применяемых компаниями. Также есть информация о суммах налогов и сборов, уплаченных организациями, и сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год. Информацией уже воспользовались 166 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что ФНС сможет получать в банках максимально полную информацию о счетах налогоплательщиков. Согласно новому новому порядку, налоговики смогут запрашивать информацию отдельно по вкладам и отдельно по счетам

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