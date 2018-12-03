Лидер группы 5’Nizza рассказал об «убийственных» условиях жизни в Харькове

Участник украинской группы 5’Nizza Сергей Бабкин пожаловался на условия жизни в своем родном Харькове. Об этом он написал в Instagram.

Музыкант обратился к управляющим городом. Он заявил, что дороги не чищены, из-за чего машины еле едут. «Ехали, занесло так, что чуть не убились!» — заявил он.

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Бабкин добавил, что дома у его родителей с августа нет горячей воды. Артист призвал решить эту проблему и «поздравил» подписчиков с первым днем зимы.

В 2017 году «Правый сектор» (запрещен в России) пообещал сорвать концерт Бабкина в Одессе из-за того, что тот отказался признать Россию страной-агрессором.

5'Nizza — дуэт Андрея Запорожца и Сергея Бабкина, созданный в начале 2000-х. Коллектив распался в 2007-м, выпустив к этому времени два альбома. В 2015 году музыканты воссоединились.

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