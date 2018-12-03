На Ямале члены ОПГ расстреляли тренеров за отказ платить дань

В городе Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ) члены местной этнической ОПГ расстреляли троих человек за отказ платить дань. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает агентство «Новый День».

Среди пострадавших — известный в городе тренер по вольной борьбе Ялчын Мамедов, его двоюродный брат Акшин и родной брат Маис, также тренер (он госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением в голову). По словам Мамедова, 1 декабря члены группировки вызвали его на беседу. Бандиты приехали вчетвером на Toyota Land Cruiser.

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«Беседы не было, они сразу достали оружие и начали стрелять. Стреляли прицельно. Сразу был ранен и погиб на месте мой двоюродный брат Акшин. Ранен в голову и в желудок мой брат Маис, он в коме. Я был ранен в грудь и смог убежать, они пытались меня догнать и произвести контрольный в голову, но не смогли», — рассказал Мамедов.

По его словам, именно это и спасло ему жизнь. При этом и он сам, и его близкие были на встрече без оружия. По мнению Мамедова, таким образом члены ОПГ пытались наказать его за отказ платить.

«Они с начала двухтысячных собирают в городе дань с предпринимателей — членов диаспоры. Мы считались не бедной семьей, но года два назад отказались платить им. Я сказал, что это неправильно (...) Есть опасения, что они запугают свидетеля. В городе боятся открыто выступать против них, так как они действуют жестокими методами», — заключил он.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время подозреваемый в преступлении задержан.

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