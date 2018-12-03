Спорт
 
Последние новости
Путин и саудовский принц подняли нефть
Россияне назвали главный признак прихода старости
Российский «Контейнер» повторно накрыл Европу
Милый снимок маленькой девочки показал ее смертельную болезнь
Цены на нефть снова оказались под угрозой
Состояние нокаутированного украинцем боксера улучшилось
Даниловский рынок задумали продать
Пригожин устроил «словесный баттл» со Шнуровым
На Ямале члены ОПГ расстреляли тренеров за отказ платить дань
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Новости партнеров

Российский болельщик забил шайбу через все поле и выиграл миллион

Перейти в «Мою Ленту»

Болельщик хоккейного клуба «Ак Барс» Ильяс Хасаншин из Казани выиграл миллион рублей, забив шайбу броском через все поле. Видеозапись опубликована в группе «Ак Барс» во «ВКонтакте».

«Эмоции просто не передать словами, все внутри взрывается. <...> Думаю, деньги потрачу на моих любимых людей — на родителей, на мою семью и на сыновей», — поделился Хасаншин впечатлениями от выигрыша.

Совместный конкурс хоккейного клуба и банка «Ак Барс» стартовал 17 октября. Болельщикам нужно было броском от линии ворот попасть шайбой в проем в специальном щите, закрывающем противоположные ворота. На каждом домашнем матче клуба случайным образом выбирали пять зрителей, которые могли сделать бросок. До Хасаншина никому не удавалось попасть в ворота напротив.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч и обогатил фаната на миллион долларов
Россиянин спас пустые ворота и заслужил овации фанатов НХЛ
Футболист забил в девятку со штрафного и хлебнул пива
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

Скользкая тема

Эта советская спортсменка покорила мир. Но ревнивый муж лишил ее славы и жизни
10:11Сегодня

Состояние нокаутированного украинцем боксера улучшилось

23:51 2 декабря

УЕФА создал третий еврокубковый турнир

15:1828 ноября

Ковальчук впервые оказался запасным и смирился

Спорт00:0116 ноября

«Раздеваться придумал тренер»

Она затмила Медведеву и Загитову. Но все обсуждают ее стриптиз
20:20 2 декабря

Фанаты «Спартака» встретили гол капитана-изгоя оскорблениями и матом

21:22 2 декабря

В «Баварии» началась перестройка

08:2128 ноября

Возможный соперник Нурмагомедова посмеялся над ударами россиянина

Спорт10:11 2 декабря

«Как можно зваться великим, если не можешь побить мешка?»

Фьюри и Уайлдер выдали шикарный бой. Победителя в нем не оказалось
19:17 2 декабря

Черчесов признался в незнании соперников по отборочной группе Евро-2020

16:30 2 декабря

Дзюба нашел лучшего соперника для сборной России в отборочной группе Евро-2020

13:1728 ноября

Тренер по единоборствам наказал девятилетнего ученика ударом ногой по голове

Россия
«Люди будут бунтовать»
Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
Милонов написал Деду Морозу письмо с пожеланием
Россиянина пытали мешком и бутылкой, угрожали утопить и посадили на 13 лет
Все материалы
Мир
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Иностранцы проникли на военную базу в Швеции и попались
Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить все его желания
Десятки африканок пошли за бесплатной едой и попались насильникам
В России отреагировали на сообщения о британских военных на Украине
Джордж Буш и Борис ЕльцинСлавный ковбой
Он добил Советский Союз, унизил Саддама и родил Джорджа Буша-младшего
Король кокаина
Он стал главным наркобароном всех времен. Его люди погрузили Колумбию в террор
Все материалы
Бывший СССР
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников
Порошенко обвинил Россию в намерении захватить украинские портовые города
Порошенко показал боевую подготовку и призвал держать порох сухим
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Порошенко наградил самых убежденных митрополитов-«раскольников»
Все материалы
Экономика
Тотал больше
Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?
Цены на нефть снова оказались под угрозой
Путин и саудовский принц подняли нефть
Изобретателя бифидока объявили в розыск
ФНС раскрыла налоговые тайны
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами
Россия сократила добычу нефти
Все материалы
Силовые структуры
«Будете реветь — сгорим и погибнем»
30 лет назад советские наркоманы захватили автобус с детьми и сбежали в Израиль
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
На Ямале члены ОПГ расстреляли тренеров за отказ платить дань
Стали известны подробности о взорвавшемся цехе завода «Авангард»
ФСИН прокомментировала новое видео с бандитом-крабоедом
Арестованных украинских моряков нашли в Москве
Все материалы
Наука и техника
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Российский «Контейнер» повторно накрыл Европу
Зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Все материалы
Спорт
Скользкая тема
Эта советская спортсменка покорила мир. Но ревнивый муж лишил ее славы и жизни
Состояние нокаутированного украинцем боксера улучшилось
Российский болельщик забил шайбу через все поле и выиграл миллион
УЕФА создал третий еврокубковый турнир
Фанаты «Спартака» встретили гол капитана-изгоя оскорблениями и матом
В «Баварии» началась перестройка
Черчесов признался в незнании соперников по отборочной группе Евро-2020
Все материалы
Культура
«У нас выросла новая молодежь, которую все боятся»
Директор лучшего клуба России о хип-хопе, цензуре и фанатах Хаски
От разбоя к революции
Кино недели: новый Робин Гуд, танцы с ведьмами и лучший вестерн года
«У них у всех какая-то травма»
Европейцы приехали в Москву и поразились русским
Пригожин устроил «словесный баттл» со Шнуровым
Михаил Боярский призвал вернуть цензуру и худсоветы
Чичерина поведала о стреляющих старух в огородах Донбасса неграх и биатлонистках
Поющих вместе со Шнуровым фанатов назвали лохами
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она — позор профессии»
Наглость и дерзость помогли ей обойти мужчин и стать богатейшей телеведущей мира
Незаметная деталь в красивом снимке опозорила хвастунью
Россиян предупредили о росте краж данных с банковских карт перед Новым годом
Опубликована переписка убитого саудовского журналиста в WhatsApp
Гостью телешоу затравили за «одинокий» зуб во рту
Террористы распробовали Telegram для пропаганды
Киселев зачитал рэп на стихи Маяковского
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Названа самая стильная россиянка
Британцев ужаснули ноги Натальи Водяновой
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Все материалы
Путешествия
Босха нет
Рога, вино и захерторт: чем заняться в Вене зимой
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Назван сильнейший в мире паспорт
Завершилось голосование в конкурсе имен для российских аэропортов
Названы лучшие пляжи в мире
Авиакомпания исподтишка высмеяла Трампа
Все материалы
Из жизни
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Пострадавший от выстрела в голову показал пересаженное лицо
Бобры сходили в магазин за продуктами и попали на видео
Полиция объявила о розыске неудачно сделавшего предложение американца
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Меган Маркл захотела нарушить правила во время родов
Все материалы
Джипы Лос-Анджелеса
Самые экстремальные переделки Wrangler
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Kia показала версию нового «Соула» для Европы
Mitsubishi отзовет в России 63 тысячи «Аутлендеров»
Morgan построит спорткар на базе Aston Martin
Все материалы
Дом
«Муж сбежал, денег нет»
Молодая москвичка взяла ипотеку. Это разрушило ее жизнь
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Авраам Руссо решил продать элитный особняк себе в убыток
Даниловский рынок задумали продать
Россиянка лишилась заграничной поездки из-за чужих долгов за свет
Ротенбергу запретили строить дом около военного полигона в Финляндии
Все материалы