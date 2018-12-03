У российских участковых станет меньше работы

С участковых уполномоченных из-за нехватки кадров планируют снять обязанности по проверке заявлений об экономических и тяжких преступлениях, а также заменить их бумажную работу с отчетами на электронную. Об этом говорится в тексте проекта приказа МВД России, который проходит общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

Цель документа — оптимизировать функционал участковых, основная задача которых, как указывают в ведомстве, — профилактическая работа на административном участке.

Как говорится в приказе, избыточная нагрузка на участковых влечет отток кадров и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава. Кроме того, сотрудники постоянно отвлекаются для решения оперативно-служебных задач вне территории их участков, а также для исполнения обязанностей, которые не связаны с их прямыми задачами.

В связи с этим МВД предлагает снять с участковых проверку части зарегистрированных заявлений и сообщений: ‎о преступлениях экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях, а также административных правонарушениях и происшествиях, которые произошли не на территории закрепленных за ними участков.

Ожидается, что приказ вступит в силу в мае 2019 года.

В сентябре стало известно о предложении МВД расширить число сотрудников, которые могут запрашивать в банках информацию о счетах, вкладах и операциях предпринимателей и юрлиц, даже если те не проходят подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу.

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