Побег Трампа с фотосессии попал на видео

Побег президента США Дональда Трампа с фотосессии с аргентинским коллегой Маурисио Макри попал на видео. На 15-й секунде записи также слышно, как американский лидер просит «вытащить его отсюда», в микрофон он говорит: «Get me out of here».

Как сообщала Evening Standard, лидеры должны были сфотографироваться перед окончанием саммита «Большой двадцатки», однако Трамп внезапно ушел с подиума для фотографирования, оставив аргентинского лидера в одиночестве.

В мае 2017 года Трамп ушел с фотосессии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, напоминает издание. В октябре того же года он собрал в Овальном офисе чиновников для подписания закона о доступном здравоохранении. Трамп пожал руки присутствующим, а затем удалился, забыв подписать документ.

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