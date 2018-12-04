Израиль начал новую военную операцию

Израильские военные сообщили о начале операции по уничтожению подземных тоннелей у своих границ, построенных ливанской шиитской партией «Хезболла». Об этом сообщает Reuters во вторник, 4 декабря.

По словам представителя армии Джонатана Конрикуса, удалось обнаружить тоннели, пересекающие границу страны на севере. Он отметил, что операция затронет лишь сооружения, находящиеся на территории Израиля, а границу военные пересекать не будут.

3 декабря премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Как рассказал агентству военный источник, в разговоре премьер проинформировал американскую сторону о планируемой операции. Всего на ликвидацию тоннелей должно уйти несколько недель.

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Военные отмечают, что подкопы пока находятся в нерабочем состоянии. Однако, по их словам, они представляют «неминуемую угрозу» израильтянам, а также являются «вопиющим нарушением суверенитета страны».

Как пишет Reuters, последний раз военные действия между Израилем и Ливаном происходили в 2006 году. В последние месяцы напряжение в отношениях между странами растет. В сентябре Нетаньяху, выступая с речью в ООН, рассказал о трех местах в Ливане, где, по его словам, «Хезболла» занимается переоборудованием обычных снарядов в высокоточные ракеты. Тогда он предупредил, что еврейское государство такого позволять не намерено.

20 сентября лидер шиитской партии Хасан Насралла заявил, что Израиль не смог лишить «Хезболлу» доступа к оружию, которое будет использовано для его уничтожения. По его словам, баланс ливанских и израильских сил изменился.

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