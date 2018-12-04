Украина объявила в розыск замглавы погранслужбы ФСБ

Украина объявила в розыск вице-адмирала, замруководителя пограничной службы ФСБ России Геннадия Медведева, контр-адмирала, начальника крымского пограничного управления ФСБ Сергея Станкевича и еще шестерых россиян, которых считает виновными в захвате кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Медведева, Станкевича, капитанов первого ранга Руслана Ромашкина и Андрея Шеина, капитанов второго ранга Алексея Шатохина и Алексея Саляева, капитанов третьего ранга Андрея Шипицына и Сергея Щербакова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий) и частью 2 статьи 28 (преступление по предварительному сговору). Шипицыну также вменяется покушение на убийство.

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Россияне были объявлены в розыск 28 ноября. В ближайшее время Киев назовет еще более 10 подозреваемых: военнослужащих Черноморского флота России, погранслужбы ФСБ, ВВС и ПВО от младшего офицерского состава до генералов, сообщила Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что за семь дней было собрано 17 томов с доказательствами российской агрессии против военно-морских сил Украины. В частности, получены доказательства радиопереговоров между кораблями Черноморского флота, погранслужбой ФСБ и российскими ВВС.

25 ноября Россия задержала три украинских военных корабля, обвинив их в нарушении границы.

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