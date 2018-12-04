Ведущего обвинили в домогательствах на церемонии вручения «Золотого мяча»

ESPN UK / YouTube

Соведущий церемонии вручения «Золотого мяча» Мартин Сольвейг предложил обладательнице награды Аде Хегерберг станцевать тверк в прямом эфире. В Twitter его обвинили в сексуальных домогательствах. Видеозапись эпизода опубликована на YouTube-канале ESPN UK.

Хегерберг вышла получать женский «Золотой мяч», который вручали впервые в истории. Сольвейг, отвечавший на церемонии за музыку, предложил ей исполнить тверк, на что спортсменка сухо ответила: «Нет».

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После этого в Twitter многие пользователи обвинили диджея в домогательствах, сексизме и неуважении к Хегерберг. Позже Сольвейг написал: «Я объяснил Аде свои слова, и она поняла, что это была шутка. Тем не менее я приношу свои извинения всем, кого это могло задеть. Что важнее, я поздравляю Аду».

Церемония прошла вечером 3 декабря в Париже. Мужской «Золотой мяч» получил полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Лучшим молодым футболистом был признан Килиан Мбаппе.

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